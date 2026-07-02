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Стали известны еще две пары 1/8 финала ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
2 Июля 2026 09:44
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Стали известны еще две пары 1/8 финала ЧМ-2026

На ЧМ-2026 по футболу определились еще три участника 1/8 финала.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам очередных матчей 1/16 финала в следующий раунд вышли сборные Англии, Бельгии и США.

Англия победила ДР Конго (2:1) и в 1/8 финала встретится с Мексикой. Ранее мексиканская команда обыграла Эквадор (2:0).

Бельгия в результативном матче одолела Сенегал (3:2). В следующем раунде бельгийцы сыграют со сборной США.

Американская команда в своем матче 1/16 финала победила Боснию и Герцеговину (2:0) и также продолжит выступление на домашнем чемпионате мира.

Таким образом, стали известны еще две пары 1/8 финала: Мексика - Англия и США - Бельгия.

Ранее также были сформированы пары Канада - Марокко, Парагвай - Франция и Бразилия - Норвегия.

İdman.Biz
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