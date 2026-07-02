Сенегал вышел вперед в матче с Бельгией на ЧМ-2026 - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Сборная Сенегала повела в счете в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Бельгии.

Как сообщает İdman.Biz, на 25-й минуте встречи полузащитник Хабиб Диарра поразил ворота соперника, выведя африканскую команду вперед - 1:0.

Матч проходит на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Саидом Мартинесом из Гондураса.

Напомним, сборная Бельгии вышла в плей-офф с первого места в группе G, а Сенегал пробился в 1/16 финала, заняв третье место в группе I.

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Проходит матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бельгии и Сенегала.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле (США). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Саидом Мартинесом из Гондураса.

Стартовые составы команд:

Бельгия: Куртуа, Кастань, Мехеле, Теат, Де Кейпер, Тилеманс, Де Брейне, Ванакен, Доку, Троссард, Де Кетеларе.

Сенегал: Дио, Ньякате, Якобс, Диатта, Диарра, Идрисса Гейе, Сисс, Пап Гейе, Ндиайе, Сарр, Мане.

Сборная Бельгии вышла в плей-офф с первого места в группе G. Сенегал пробился в 1/16 финала, заняв третье место в группе I.