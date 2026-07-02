Тренер ДР Конго: "Мы действительно верили, что сможем это сделать"

Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Дезабр прокомментировал поражение своей команды в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Англии.

Как сообщает İdman.Biz, африканская сборная уступила со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в концовке встречи.

"Мы разочарованы, потому что действительно верили, что сможем это сделать. Играли хорошо. Ближе к концу матча мы упустили два голевых момента, а затем один из лучших игроков мира забил в наши ворота два гола. Мы должны поздравить наших футболистов с их игрой. Они получили огромный опыт, выступая против такой команды. Возможно, нам немного не хватило опыта, но такова природа футбола. Мы будем учиться и продолжим совершенствоваться", - приводит слова Дезабра пресс-служба ФИФА.

Напомним, сборная ДР Конго открыла счет уже на 7-й минуте благодаря голу Брайана Сипенги, однако дубль Гарри Кейна принес Англии волевую победу - 2:1.

В 1/8 финала чемпионата мира команда Томаса Тухеля встретится со сборной Мексики.