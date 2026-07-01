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Кейн обошел Пеле по голам на чемпионатах мира

ЧМ-2026
Новости
1 Июля 2026 22:31
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Кейн обошел Пеле по голам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Англии Харри Кейн вошел в историю чемпионатов мира, обойдя легендарного бразильца Пеле по количеству забитых мячей.

Как сообщает İdman.Biz, форвард оформил дубль в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против ДР Конго (2:1), доведя свой лицевой счет до 13 голов на мировых первенствах.

По этому показателю Кейн обошел Пеле, на счету которого 12 мячей, а также сравнялся с французом Жюстом Фонтеном. Примечательно, что все 13 голов Фонтен забил на чемпионате мира 1958 года, установив рекорд результативности за один турнир, который остается непревзойденным.

Благодаря дублю Кейна сборная Англии одержала волевую победу над ДР Конго со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала, где встретится с Мексикой.

İdman.Biz
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