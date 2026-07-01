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Автор статуи Месси прошел путь от железнодорожника до скульптора - ФОТО

ЧМ-2026
Новости
1 Июля 2026 18:44
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Автор статуи Месси прошел путь от железнодорожника до скульптора - ФОТО

После презентации самой высокой в мире статуи Лионеля Месси внимание оказалось приковано не только к самому памятнику, но и к его автору — аргентинскому скульптору Альдо Бероисе.

Как сообщает İdman.Biz, после открытия монумента в Аргентине его внешний вид вызвал широкое обсуждение в соцсетях и на различных интернет-ресурсах.

Многие пользователи сочли образ капитана сборной Аргентины по футболу неудачным, превратили статую в объект шуток и подвергли автора жесткой критике.

Однако творчество Бероисы не ограничивается памятником Месси. Аргентинский скульптор не получил профессионального художественного образования и пришел к этому делу самостоятельно.

По основной профессии Бероиса был железнодорожным техником. В 1992 году, во время приватизации государственных предприятий в Аргентине, он попал под сокращение и потерял работу. После этого Бероиса начал самостоятельно изучать скульптуру.

Сначала он изготавливал манекены для магазинов одежды и новогодние фигуры, а затем перешел к крупным монументальным работам.

Бероиса работает в Патагонии, на юге Аргентины. Под открытым небом он сваривает металлические каркасы из старых нефтяных труб и создает масштабные скульптуры. Сам автор не скрывает, что вдохновляется мастерами итальянского Возрождения, особенно Микеланджело.

Одной из его самых известных работ является гигантская статуя Иисуса Христа высотой около 15 метров, установленная недалеко от города Кутраль-Ко. Этот монумент стал неофициальным символом города.

Бероиса также является автором 17-метрового памятника ветеранам Фолклендской войны. Композиция, изображающая стоящего на коленях солдата, весит около 160 тонн.

Кроме того, скульптор создавал фигуры патагонских динозавров в натуральную величину для палеонтологических музеев и городских площадей в провинции Неукен. В его работах также встречаются композиции, посвященные тяжелому труду жителей региона и коренным народам.

Таким образом, хотя статуя Месси вызвала споры и насмешки в интернете, Альдо Бероису нельзя оценивать только по этой работе. Скульптор-самоучка за долгие годы создал собственный стиль и стал известен в Аргентине своими монументальными произведениями еще до того, как его имя оказалось в центре мирового внимания.

İdman.Biz
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