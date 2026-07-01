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Тухель: "Ранние вылеты Германии и Нидерландов помогут Англии избежать самоуспокоенности"

ЧМ-2026
Новости
1 Июля 2026 19:33
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Тухель: "Ранние вылеты Германии и Нидерландов помогут Англии избежать самоуспокоенности"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал неожиданные результаты на чемпионате мира 2026 года, отметив, что ранние вылеты ряда фаворитов должны стать уроком для его команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, немецкий специалист считает, что поражения Германии и Нидерландов помогут англичанам правильно настроиться перед матчем 1/16 финала против сборной ДР Конго.

"В этом и заключается природа кубковых матчей на вылет. Вывеска "Нидерланды - Марокко" звучит как четвертьфинал или полуфинал, да и вывеска "Бразилия - Япония" из-за качества обеих команд точно заслуживает как минимум 1/4 финала любого турнира.

Что это показывает лично мне? Канада вырвала победу в компенсированное время, Марокко сравняло счёт на последних минутах и довело дело до конца, Германия доигралась до серии пенальти. Думаю, это в каком-то смысле может нас успокоить.

Команды отлично обучены, все обороняются на высочайшем уровне и прекрасно готовы. Любой сборной сейчас трудно вскрывать чужую защиту, особенно когда приезжаешь в статусе фаворита и противостоишь сопернику, которому абсолютно нечего терять. Нам это помогает успокоить мысли, принять ситуацию и извлечь из нее максимум", - заявил Тухель.

Напомним, что уже сегодня, 1 июля, сборная Англии встретится с ДР Конго в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Начало встречи - в 20:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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