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88-летний журналист-рекордсмен ЧМ-2026 обратился к политикам мира

ЧМ-2026
Новости
1 Июля 2026 13:11
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88-летний журналист-рекордсмен ЧМ-2026 обратился к политикам мира

88-летний немецкий журналист Хартмут Шерцер, освещающий 17-й чемпионат мира в своей карьере, высказался о главной ценности футбола.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Чемпионат", несмотря на возраст, Шерцер приехал в США, чтобы работать на ЧМ-2026.

Он отметил: "Чемпионаты мира объединяют людей. И это не слоган, так происходит на самом деле. Политики со всего мира, все эти диктаторы должны увидеть футбольные матчи. Увидеть, как игра объединяет людей со всего света. Болельщики собираются с разных концов планеты и вместе переживают матчи. Они знакомятся и дружат между собой. Это фантастика. И именно этим футбол замечателен", — заявил он.

Шерцер является одним из самых опытных журналистов, работающих на чемпионатах мира. ЧМ-2026 стал для него уже 17-м мундиалем в карьере.

İdman.Biz
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