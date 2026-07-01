Викинги, эмоции в микс-зоне и закулисье матча Норвегия - Кот-д’Ивуар – РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ с ЧМ-2026 - ФОТО

Чемпионат мира по футболу 2026 года продолжает удивлять. Одни фавориты сенсационно покидают турнир, другие все увереннее заявляют о своих чемпионских амбициях. На этот раз İdman.Biz побывал на матче 1/16 финала между Норвегией и Кот-д’Ивуаром.

Еще до стартового свистка было понятно, какая сборная сегодня чувствует себя как дома. Длинная очередь болельщиков в знаменитых шлемах викингов сразу выдавала норвежцев. Кажется, их фанатов уже знают даже те, кто не слишком интересуется футболом.

Однако атмосфера у стадиона заметно отличалась от той, что была на матче Аргентина – Иордания, который İdman.Biz также освещал с места событий. Если аргентинцы еще задолго до игры устроили настоящий праздник вокруг арены и веселились до последнего, то норвежские болельщики почти сразу направлялись внутрь, чтобы занять свои места.

Зато весь свой темперамент они показали уже по ходу встречи. Практически с первых минут стадион наполнился традиционной для норвежских фанатов греблей – синхронными движениями, имитирующими греблю веслами. Хотя начинала ее сравнительно небольшая организованная группа болельщиков, их было слышно на весь стадион. Постепенно к ним присоединялись остальные трибуны, и к концу матча "гребли" на арене уже тысячи болельщиков. Помимо этого, у норвежцев оказалось немало других кричалок, сопровождавшихся отрепетированными движениями рук.

Болельщиков Кот-д’Ивуара тоже было невозможно не заметить – яркое оранжевое пятно сразу выделялось на трибунах. Да, у них не было столь организованных перформансов, но они не менее искренне переживали за свою команду. Именно это и объединяет футбольных болельщиков независимо от страны.

Впрочем, было еще кое-что, что объединило весь стадион – всеобщая нелюбовь к гидратационным паузам, введенным ФИФА на нынешнем чемпионате мира. Как только судья останавливал игру, трибуны дружно начинали гудеть. Многие зрители вставали со своих мест, кто-то отправлялся за водой или едой. Казалось, что в такие моменты магия матча действительно ненадолго исчезала. После паузы игра вновь набирала прежний темп.

Неспокойно было и в пресс-ложе. Складывалось впечатление, что многие "нейтральные" журналисты – те, кто приехал не из Норвегии и не из Кот-д’Ивуара, – симпатизировали именно африканской сборной. Ответный гол последней был встречен аплодисментами.

Вообще журналисты – отдельная часть атмосферы чемпионата мира. Здесь встречаются люди с совершенно разным опытом: кто-то освещает уже далеко не первый мундиаль и по-прежнему делает заметки в бумажном блокноте, а кто-то только начинает карьеру и мечтает закрепиться в профессии. Любопытно, что мужчин здесь пока заметно больше, чем женщин. Журналистки есть, но их значительно меньше. Возможно, уже на следующем чемпионате мира этот баланс станет немного другим.

При этом сотрудники медиа на турнире остаются не только профессионалами, приехавшими выполнять свою работу. Они тоже радуются, фотографируются на фоне стадионов, обсуждают матчи между собой. Для многих из них чемпионат мира – такая же мечта, как и для болельщиков или тех же футболистов. Это люди, которые посвятили футболу годы жизни, нередко знают об игроках больше, чем сами футболисты друг о друге, и именно благодаря их работе эти истории становятся частью футбольной памяти.

Когда финальный свисток прозвучал, болельщики отправились переживать эмоции дальше – праздновать победу или тяжело принимать поражение. А для журналистов работа только начиналась: пресс-конференции, микст-зона, публикация материалов.

За эти дни стало понятно, что именно микст-зона лучше всего отражает настроение команды после матча. Эта встреча исключением не стала. Большинство журналистов ожидали появления норвежских футболистов. Интересно, что организация общения здесь заметно отличалась от, например, матча США – Турция, который также освещал İdman.Biz. Тогда возможность задать вопрос определялась практически по принципу "кто успел первым", а микрофоны раздавали волонтеры. На этот раз процесс полностью контролировал представитель норвежской стороны, который сам указывал волонтерам, кому передавать микрофон. В основном возможность задавать вопросы получали норвежские журналисты, и лишь в самом конце слово дали нескольким иностранным корреспондентам. Среди них оказался и İdman.Biz, которому удалось задать вопрос автору первого гола Антонио Нуса.

Такое отношение ощущалось и позже – уже в коридоре микст-зоны. Большинство норвежских футболистов останавливались прежде всего возле журналистов из своей страны, тогда как англоязычные репортеры часто оставались без комментариев. Некоторая скандинавская закрытость чувствовалась особенно сильно. Тем не менее İdman.Biz все же удалось поговорить с Александром Серлотом и Торбьерном Хеггемом.

Сборная Кот-д’Ивуара и вовсе никому не дала возможности пообщаться: вся команда молча прошла через микст-зону, отказавшись от комментариев.

Главная звезда Норвегии, Эрлинг Холанд, также не остановился, хотя было заметно, как он улыбался, услышав свою фамилию с разных сторон.

Так завершилось еще одно небольшое путешествие в мир двух совершенно разных футбольных культур. Чемпионат мира вновь напоминает: несмотря на различия между странами, языками и традициями, футбол продолжает объединять людей. А сам чемпионат мира не сбавляет обороты – и, судя по всему, еще не раз удивит своих болельщиков.