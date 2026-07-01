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Александр Серлот не помнит матч, в котором Норвегия проиграла Азербайджану — КОММЕНТАРИЙ для İDMAN.BİZ — ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
1 Июля 2026 03:04
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Александр Серлот не помнит матч, в котором Норвегия проиграла Азербайджану — КОММЕНТАРИЙ для İDMAN.BİZ — ВИДЕО

"Я не помню этот матч. Но это многое говорит о том, что с тех пор мы сделали много шагов вперед и сейчас являемся очень-очень хорошей командой".

Об этом футболист сборной Норвегии Александр Серлот сказал, отвечая на вопрос корреспондента İdman.Biz о том, помнит ли он матч Азербайджан – Норвегия, который 10 лет назад завершился победой нашей команды со счетом 1:0.

Упомянутый матч проходил в рамках отборочного этапа ЧМ-2018.

Напомним, что в 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Норвегии обыграла Кот-д’Ивуар со счетом 2:1 и теперь в 1/8 финала встретится с Бразилией.

Лейла Эминова
İdman.Biz
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