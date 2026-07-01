"Игра получилась не самой красивой, но очень тяжелой" - Торбьерн Хеггем разобрал для İDMAN.BİZ победу над Кот-д'Ивуаром

Мы хорошо провели все 90 минут. Игра получилась не самой красивой, но очень тяжелой.

Об этом норвежский футболист Торбьерн Хеггем рассказал находящемуся в Далласе специальному корреспонденту İdman.Biz сразу после победного матча против сборной Кот-д'Ивуара (2:1).

Игрок также добавил, что соперник был скандинавов показал организованный футбол, так что на поле развернулась настоящая борьба:

"Теперь нам нужно отдохнуть, восстановиться и быть готовыми к матчу с Бразилией.

Конечно, есть некоторые моменты, которые нам нужно разобрать. Но сейчас я не могу сказать, что именно нужно сделать. Нам предстоит все проанализировать, но сейчас мы просто очень рады, что выиграли этот матч".