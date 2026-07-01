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Норвегия выходит на Бразилию: АНТОНИО НУСА ПОДЕЛИЛСЯ С İDMAN.BİZ ОЖИДАНИЯМИ ОТ ПРЕДСТОЯЩЕГО МАТЧА - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
1 Июля 2026 00:30
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Норвегия выходит на Бразилию: АНТОНИО НУСА ПОДЕЛИЛСЯ С İDMAN.BİZ ОЖИДАНИЯМИ ОТ ПРЕДСТОЯЩЕГО МАТЧА - ВИДЕО

Сборная Норвегии успешно преодолела стадию 1/16 финала чемпионата мира, обыграв команду Кот-д'Ивуара. Теперь скандинавам предстоит поединок за выход в 1/8 финала против сборной Бразилии.

Сразу после игры находящаяся в Далласе спецкор İdman.Biz пообщалась с автором первого гола сборной Норвегии в победном матче Антонио Нусой и узнала его ожидания от предстоящего противостояния.

— Норвегия никогда не проигрывала Бразилии. На ЧМ-1998 была историческая победа. Сможет ли Норвегия повторить этот успех в следующем матче или Бразилия возьмет реванш?

— Мы здесь не просто так. Мы выиграли и находимся в хорошей форме. Все может случиться. Конечно, это будет интересная встреча, победит сильнейший.

Лейла Эминова
İdman.Biz
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