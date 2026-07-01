Главный тренер сборной Эквадора покинул свой пост после вылета с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе покинул свой пост после завершения выступления команды на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, контракт аргентинского специалиста истек после турнира. О своем уходе он объявил сразу после поражения эквадорцев от сборной Мексики со счетом 0:2 в 1/16 финала.

Путевку в 1/8 финала мексиканской команде принесли голы Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса.

После матча Беккасесе взял на себя ответственность за результат и подтвердил, что больше не будет работать со сборной Эквадора.

"Это был мой последний матч с командой. Поэтому я должен уйти. Я бы хотел продолжить работу, потому что чувствовал поддержку футболистов и руководства. Но понимаю, как устроена эта система", - заявил специалист.

Аргентинец также поблагодарил игроков и болельщиков за совместную работу.

"У меня нет никаких претензий. Я лишь хочу поблагодарить людей и футболистов. За это время я почувствовал огромную любовь и благодарность", - сказал Беккасесе.

Напомним, сборная Эквадора сумела выйти из группы, однако завершила выступление уже в первом раунде плей-офф. Сборная Мексики благодаря этой победе пробилась в 1/8 финала.