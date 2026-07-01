Установлены личности подозреваемых в краже вещей сборной Англии на ЧМ-2026

Установлены личности мужчин, задержанных по делу о краже части экипировки сборной Англии по футболу во время ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, подозреваемыми оказались 40-летний Мустафа Салик и 35-летний Эрфан Камаль - афганцы, получившие американское гражданство за помощь в борьбе с мусульманами-суннитами.

Ранее во время перевозки экипировки из Флориды на базу сборной Англии в Канзас-Сити была украдена часть вещей команды. Позже двух человек задержали, а часть похищенного удалось вернуть.

По данным источника, Салик и Камаль работали водителями в компании Vista Trans Holding и проживали в Сан-Антонио, штат Техас.

В случае вынесения обвинительного приговора обоим грозит до семи лет лишения свободы.

Согласно судебным документам, Камаль ранее девять лет работал по контракту с американским военным спецназом, после чего иммигрировал в США. Его защита утверждает, что возвращение в Афганистан может представлять для него смертельную опасность.

Адвокат Камаля Николас Бейтс заявил, что его подзащитный не представляет угрозы обществу и сотрудничал со следствием.

"Мистер Камаль — набожный мусульманин и считает, что кража противоречит его религии. Предполагаемое правонарушение не является насильственным преступлением, предполагаемой жертве вернули все вещи, а мистер Камаль не скрывался от правоохранительных органов", — сказал юрист.

По словам адвоката, Камаль сотрудничал со следствием и не склонен к побегу.

Адвокат Салика Мэтью Мерриман привел схожие доводы. Он заявил, что его клиент 15 лет работал на армию США, а возвращение подозреваемого в Афганистан также может представлять угрозу его жизни.

При этом часть письменного запроса защиты Салика была отредактирована и не обнародована в интересах национальной безопасности.