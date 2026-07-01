1 Июля 2026
RU

Установлены личности подозреваемых в краже вещей сборной Англии на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
1 Июля 2026 11:41
23
Установлены личности подозреваемых в краже вещей сборной Англии на ЧМ-2026

Установлены личности мужчин, задержанных по делу о краже части экипировки сборной Англии по футболу во время ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, подозреваемыми оказались 40-летний Мустафа Салик и 35-летний Эрфан Камаль - афганцы, получившие американское гражданство за помощь в борьбе с мусульманами-суннитами.

Ранее во время перевозки экипировки из Флориды на базу сборной Англии в Канзас-Сити была украдена часть вещей команды. Позже двух человек задержали, а часть похищенного удалось вернуть.

По данным источника, Салик и Камаль работали водителями в компании Vista Trans Holding и проживали в Сан-Антонио, штат Техас.

В случае вынесения обвинительного приговора обоим грозит до семи лет лишения свободы.

Согласно судебным документам, Камаль ранее девять лет работал по контракту с американским военным спецназом, после чего иммигрировал в США. Его защита утверждает, что возвращение в Афганистан может представлять для него смертельную опасность.

Адвокат Камаля Николас Бейтс заявил, что его подзащитный не представляет угрозы обществу и сотрудничал со следствием.

"Мистер Камаль — набожный мусульманин и считает, что кража противоречит его религии. Предполагаемое правонарушение не является насильственным преступлением, предполагаемой жертве вернули все вещи, а мистер Камаль не скрывался от правоохранительных органов", — сказал юрист.

По словам адвоката, Камаль сотрудничал со следствием и не склонен к побегу.

Адвокат Салика Мэтью Мерриман привел схожие доводы. Он заявил, что его клиент 15 лет работал на армию США, а возвращение подозреваемого в Афганистан также может представлять угрозу его жизни.

При этом часть письменного запроса защиты Салика была отредактирована и не обнародована в интересах национальной безопасности.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Почему японские болельщики убирают стадион после матчей? - ФОТО
11:59
ЧМ-2026

Почему японские болельщики убирают стадион после матчей? - ФОТО

Фанаты сборной Японии объяснили свою традицию после игры с Бразилией

Викинги, эмоции в микс-зоне и закулисье матча Норвегия - Кот-д’Ивуар – РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ с ЧМ-2026
11:11
ЧМ-2026

Викинги, эмоции в микс-зоне и закулисье матча Норвегия - Кот-д’Ивуар – РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ с ЧМ-2026 - ФОТО

Как болельщики создавали атмосферу, журналисты переживали за исход встречи, а микст-зона раскрывала характер команд

АФИША ЧМ-2026: Англия, Бельгия и США сыграют за выход в 1/8 финала
10:44
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: Англия, Бельгия и США сыграют за выход в 1/8 финала

Сегодня в плей-офф пройдут еще три матча

Коллина объяснил подход судей к контактной борьбе на ЧМ-2026
10:14
ЧМ-2026

Коллина объяснил подход судей к контактной борьбе на ЧМ-2026

В ФИФА заявили, что команды заранее предупредили о трактовке эпизодов на угловых

Месси и Мбаппе идут вровень: кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?
09:43
ЧМ-2026

Месси и Мбаппе идут вровень: кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?

Гонка за "Золотую бутсу" набирает обороты — все главные претенденты продолжают борьбу за титул

Бьелса провел полуторачасовую пресс-конференцию после вылета Уругвая с ЧМ
09:14
ЧМ-2026

Бьелса провел полуторачасовую пресс-конференцию после вылета Уругвая с ЧМ

Главный тренер пришел к журналистам с папкой документов

Самое читаемое

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле
28 Июня 19:08
Мировой футбол

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле

В результате стихийного бедствия в Венесуэле погибли свыше 1,4 тыс. человек
Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция
05:30
ЧМ-2026

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция

27-летний француз на 45-й минуте открыл счет, а в середине второго тайма оформил дубль
Месси вживую глазами İdman.Biz: репортаж с матча Аргентина – Иордания - ФОТО/ВИДЕО
28 Июня 21:30
ЧМ-2026

Месси вживую глазами İdman.Biz: репортаж с матча Аргентина – Иордания - ФОТО/ВИДЕО

Баннеры с Марадоной, козленок G.O.A.T., долгожданный выход Месси и незабываемая атмосфера – корреспондент İdman.Biz побывал в эпицентре футбольного праздника

Эмилиано Мартинес: "Аргентина должна быть внимательна в матче с Кабо-Верде"
28 Июня 13:47
ЧМ-2026

Эмилиано Мартинес: "Аргентина должна быть внимательна в матче с Кабо-Верде" - İDMAN.BIZ ИЗ США - ВИДЕО

Вратарь действующих чемпионов мира призвал не недооценивать соперника по 1/16 финала ЧМ-2026