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Бьелса провел полуторачасовую пресс-конференцию после вылета Уругвая с ЧМ

ЧМ-2026
Новости
1 Июля 2026 09:14
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Бьелса провел полуторачасовую пресс-конференцию после вылета Уругвая с ЧМ

Главный тренер сборной Уругвая по футболу Марсело Бьелса провел пресс-конференцию после вылета команды с ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, встреча специалиста с журналистами длилась один час 40 минут. 70-летний тренер пришел на пресс-конференцию с папкой документов в руках.

Сборная Уругвая не смогла выйти из группы. Команда сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2), а также уступила Испании (0:1).

Бьелса заявил, что его идеи и знания не воспринимались как важные.

"В чем я абсолютно уверен, так это в том, что никому не интересно, что я знаю. Я вижу, когда кому-то интересны мои знания. Ничего из того, что я пытался передать, не воспринималось важным ни на каком уровне. С моей точки зрения, это не было важно. Я не вижу в этом ничего плохого — другим людям не интересно узнавать то, что я знаю. Вопрос закрыт", — сказал он.

Аргентинский специалист отметил, что не сомневается в отсутствии интереса к тому, что он пытался донести.

"Никому не было интересно то, что я доносил, у меня нет ни малейшего сомнения в этом. Я испытал это на себе, когда инженер, живший в Австралии и мечтавший стать тренером в Монтевидео, хотел приехать ко мне. Я сказал: "Хорошо, приезжай", рассказал ему, что знаю, и он принял это, и теперь работает в уругвайском футболе. Он единственный, кто, насколько я помню, проявил интерес", — заявил Бьелса.

İdman.Biz
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