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АФИША ЧМ-2026: Англия, Бельгия и США сыграют за выход в 1/8 финала

ЧМ-2026
Новости
1 Июля 2026 10:44
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АФИША ЧМ-2026: Англия, Бельгия и США сыграют за выход в 1/8 финала

Сегодня на ЧМ-2026 продолжатся матчи 1/16 финала.

Как сообщает İdman.Biz, до завтрашнего утра по бакинскому времени состоятся три встречи плей-офф.

Игровой день откроет матч Англия - ДР Конго. Англичане подходят к этой стадии в статусе одного из претендентов на глубокий проход по сетке, однако формат плей-офф уже показал, что статус фаворита не гарантирует спокойного вечера.

Победитель этой пары в 1/8 финала сыграет с сильнейшим в матче Мексика - Эквадор.

Поздно вечером Бельгия встретится с Сенегалом. Для бельгийцев это проверка на способность подтвердить статус команды с высоким индивидуальным уровнем, а Сенегал традиционно опасен за счет физики, интенсивности и умения навязать сопернику неудобный футбол.

Завершит программу матч США - Босния и Герцеговина. Американская сборная продолжает выступление на домашнем чемпионате мира и будет играть под дополнительным давлением трибун. Победитель этой пары выйдет на сильнейшего в противостоянии Бельгия - Сенегал.

ЧМ-2026

1/16 финала

1 июля

20:00. Англия - ДР Конго

2 июля

00:00. Бельгия - Сенегал
04:00. США - Босния и Герцеговина

İdman.Biz
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