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Мексика прошла Эквадор и ждет Англию или ДР Конго - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
1 Июля 2026 08:26
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Мексика прошла Эквадор и ждет Англию или ДР Конго - ВИДЕО

Сборная Мексики вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, обыграв Эквадор со счетом 2:0 в матче 1/16 финала.

Как сообщает Idman.Biz, встреча на "Ацтеке" началась позже запланированного из-за сильной грозы, но пауза только добавила матчу напряжения. Трибуны гнали хозяев вперед, и мексиканцы с первых минут выглядели острее.

Счет был открыт на 22-й минуте. Хулиан Киньонес воспользовался моментом в штрафной и вывел Мексику вперед. Эквадор попытался ответить через контроль мяча и фланговые атаки, но оборона хозяев действовала компактно и не давала сопернику разбежаться.

На 31-й минуте Мексика нанесла второй удар. Рауль Хименес завершил атаку и сделал счет 2:0.

После этого игра фактически перешла в удобный для мексиканцев сценарий: хозяева не спешили, грамотно перекрывали зоны и вынуждали Эквадор атаковать без ясной идеи.

Во втором тайме эквадорцы больше владели мячом и пытались давить, но их атакам не хватало последнего паса и точности. Самый опасный момент возник на 75-й минуте, когда Кевин Родригес ворвался в штрафную и протолкнул мяч мимо вратаря, однако удар прошел рядом со штангой.

Мексика тоже могла забить еще. После углового Эрнан Галин­дес спас Эквадор, вытащив удар головой Сесара Монтеса. В концовке хозяева все глубже садились к своим воротам, но при этом почти не позволяли сопернику бить из удобных позиций.

Последние минуты получились нервными. Эквадор шел вперед, Мексика ловила соперника на контратаках, а в компенсированное время страсти окончательно вспыхнули. Сначала Кендри Паэс получил желтую карточку за грубый эпизод в центре поля, а затем Пьеро Инкапье был удален на 90+5-й минуте по "правилу Престиани" после стычки с Сантьяго Хименесом.

Мексика довела матч до победы, одержала четвертую победу подряд на турнире и по-прежнему еще не пропустила.

В следующем раунде хозяева чемпионата мира сыграют с победителем пары Англия – ДР Конго.

İdman.Biz
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