Бьелса объявил об уходе с поста тренера сборной Уругвая

Главный тренер сборной Уругвая по футболу Марсело Бьелса объявил об уходе с должности после вылета команды с чемпионата мира 2026 года.

Сборная Уругвая на групповом этапе ЧМ‑2026 поделила очки с командами Саудовской Аравии (1:1) и Кабо‑Верде (2:2), а также потерпела поражение от испанцев (0:1). Уругвайцы с двумя очками заняли третье место в группе Н и не смогли выйти в плей‑офф.

"Моя ответственность очевидна. У меня нет оправданий. Подводя итог, можно сказать, что мое управление имеющимися у меня ресурсами — я говорю о качестве игроков — было не на должном уровне. Мы сделали все возможное, но этого было явно недостаточно. Я убежден, что если бы я выбрал других футболистов, ничего бы не изменилось. Это болезненное прощание для меня.

Что касается слухов о конфликте, то у нас не было никаких встреч с игроками по поводу подхода к работе. Если бы они были, я бы сказал, но их не было", — цитирует Бьелсу İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport.

Ранее El Espectador сообщал, что у Бьелсы был конфликт с футболистами сборной Уругвая, которые были недовольны чрезмерными нагрузками на тренировках и опасались травм.