1 Июля 2026
RU

Гол Шомуродова признан лучшим на групповом этапе ЧМ-2026 - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
1 Июля 2026 06:36
52
Гол Шомуродова признан лучшим на групповом этапе ЧМ-2026 - ВИДЕО

Гол нападающего Эльдора Шомуродова за сборную Узбекистана в матче третьего тура группы К с ДР Конго признан лучшим на групповом этапе чемпионата мира 2026 года. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Шомуродов открыл счет в матче на 10-й минуте встречи. Футболист получил передачу в одно касание от Акмала Мозгового и с острого угла перебросил вратаря африканской команды Лионеля Мпаси-Нзо.

Второе место занял гол игрока сборной Гаити Вильсона Изидора. Он поразил ворота сборной Марокко и набрал 26,5% голосов. На третьей позиции босниец Керим Алайбегович (24,9%) с голом в ворота команды Катара.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Бьелса объявил об уходе с поста тренера сборной Уругвая
07:20
ЧМ-2026

Бьелса объявил об уходе с поста тренера сборной Уругвая

Уругвайцы с двумя очками заняли третье место в группе Н и не смогли выйти в плей‑офф
Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция
05:30
ЧМ-2026

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция

27-летний француз на 45-й минуте открыл счет, а в середине второго тайма оформил дубль
ЧМ-2026: Франция разгромила Швецию и вышла в 1/8 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:58
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция разгромила Швецию и вышла в 1/8 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Там она встретится со сборной Парагвая

"Игра получилась не самой красивой, но очень тяжелой" - Торбьерн Хеггем разобрал для İDMAN.BİZ победу над Кот-д'Ивуаром - ВИДЕО
02:50
ЧМ-2026

"Игра получилась не самой красивой, но очень тяжелой" - Торбьерн Хеггем разобрал для İDMAN.BİZ победу над Кот-д'Ивуаром - ВИДЕО

Спецкор İdman.Biz пообщалась с защитником сборной Норвегии

Мбаппе обошел Клозе по голам на чемпионатах мира
02:02
ЧМ-2026

Мбаппе обошел Клозе по голам на чемпионатах мира

Для 27-летнего француза этот гол стал 17-м в 18 матчах на ЧМ
Норвегия выходит на Бразилию: АНТОНИО НУСА ПОДЕЛИЛСЯ С İDMAN.BİZ ОЖИДАНИЯМИ ОТ ПРЕДСТОЯЩЕГО МАТЧА - ВИДЕО
00:30
ЧМ-2026

Норвегия выходит на Бразилию: АНТОНИО НУСА ПОДЕЛИЛСЯ С İDMAN.BİZ ОЖИДАНИЯМИ ОТ ПРЕДСТОЯЩЕГО МАТЧА - ВИДЕО

Находящаяся в Далласе спецкор İdman.Biz поговорила с футболистом сразу после игры

Самое читаемое

Плей-офф ЧМ-2026: Месси против главной сенсации турнира - СПИСОК\ФОТО
28 Июня 09:30
ЧМ-2026

Плей-офф ЧМ-2026: Месси против главной сенсации турнира - СПИСОК\ФОТО

Определились все пары 1/16 финала и турнирная сетка вплоть до четвертьфинала

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле
28 Июня 19:08
Мировой футбол

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле

В результате стихийного бедствия в Венесуэле погибли свыше 1,4 тыс. человек
VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K
28 Июня 08:40
ЧМ-2026

VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K

Гол Санчеса отменили в компенсированное время, но южноамериканцы все равно вышли в плей-офф с первого места
Месси вживую глазами İdman.Biz: репортаж с матча Аргентина – Иордания - ФОТО/ВИДЕО
28 Июня 21:30
ЧМ-2026

Месси вживую глазами İdman.Biz: репортаж с матча Аргентина – Иордания - ФОТО/ВИДЕО

Баннеры с Марадоной, козленок G.O.A.T., долгожданный выход Месси и незабываемая атмосфера – корреспондент İdman.Biz побывал в эпицентре футбольного праздника