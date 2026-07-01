Гол Шомуродова признан лучшим на групповом этапе ЧМ-2026 - ВИДЕО

Гол нападающего Эльдора Шомуродова за сборную Узбекистана в матче третьего тура группы К с ДР Конго признан лучшим на групповом этапе чемпионата мира 2026 года. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Шомуродов открыл счет в матче на 10-й минуте встречи. Футболист получил передачу в одно касание от Акмала Мозгового и с острого угла перебросил вратаря африканской команды Лионеля Мпаси-Нзо.

Второе место занял гол игрока сборной Гаити Вильсона Изидора. Он поразил ворота сборной Марокко и набрал 26,5% голосов. На третьей позиции босниец Керим Алайбегович (24,9%) с голом в ворота команды Катара.