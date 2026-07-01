Месси и Мбаппе идут вровень: кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?

На чемпионате мира-2026 по футболу борьба идет не только за главный трофей, но и за звание лучшего бомбардира турнира. После завершения очередных матчей 1/16 финала сразу два суперфорварда возглавляют список снайперов.

Как сообщает Idman.Biz, по шесть мячей на счету Лионеля Месси (Аргентина) и Килиана Мбаппе (Франция). Француз догнал аргентинца после дубля в ворота Швеции, и теперь оба делят первое место в гонке за "Золотую бутсу".

Всего на один гол от лидеров отстает Эрлинг Холанд. Нападающий сборной Норвегии имеет в активе пять точных ударов и остается одним из главных претендентов на индивидуальную награду.

Следом располагаются еще два футболиста, которые способны в любой момент изменить расклад. По четыре гола забили Винисиус Жуниор (Бразилия) и Усман Дембеле (Франция).

Причем оба представляют сборные, считающиеся фаворитами чемпионата.

Любопытно, что вся пятерка лидеров продолжает выступление на мундиале. Аргентина, Франция, Норвегия и Бразилия уже пробились в 1/8 финала, а значит, у каждого из них впереди как минимум еще один матч, чтобы пополнить свой бомбардирский счет.

Не стоит сбрасывать со счетов и ближайших преследователей. Гарри Кейн (Англия), Джонатан Дэвид (Канада), Йоан Висса (ДР Конго) и еще ряд игроков также сохраняют шансы вмешаться в спор лучших снайперов, особенно если их команды пройдут дальше по турнирной сетке.

Пока же именно трио Месси, Мбаппе и Холанда постепенно начинает уходить в небольшой отрыв. Если они сохранят нынешнюю результативность, именно между ними, скорее всего, и развернется борьба за звание лучшего бомбардира чемпионата мира. Но история мундиалей не раз показывала, что один удачный матч плей-офф способен полностью перевернуть таблицу снайперов.