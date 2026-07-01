Коллина объяснил подход судей к контактной борьбе на ЧМ-2026

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина рассказал о принципах работы арбитров на ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, ранее дискуссии вызвал отмененный гол сборной Германии в матче 1/16 финала против Парагвая (1:1, пен. 3:4).

На 102-й минуте защитник немецкой команды Джонатан Та головой отправил мяч в ворота после подачи Натаниэля Брауна с углового. Однако главный арбитр встречи Джалал Джайед после просмотра повтора отменил гол, посчитав, что Вальдемар Антон помешал голкиперу сборной Парагвая Орландо Хилю.

Коллина отметил, что перед началом турнира тренеры и футболисты были ознакомлены с критериями судейской интерпретации отдельных эпизодов.

"В ходе онлайн-совещаний перед началом чемпионата мира 2026 года тренеры и игроки были ознакомлены с критериями интерпретации судьями действий, в частности, касающимися нарушений правил и игры рукой", — сказал он.

По словам Коллины, арбитрам рекомендовали не наказывать футболистов за нормальный контакт, чтобы сохранять темп игры.

"Для повышения темпа матча судьям было рекомендовано не наказывать за нормальный футбольный контакт и обращать внимание на некоторые специфические ситуации, которые могут возникнуть в связи с тактикой определенных команд. Например, когда атакующие игроки пытаются помешать движению защищающихся игроков", — заявил глава судейского комитета ФИФА.

При этом он подчеркнул, что борьба за позицию не считается нарушением сама по себе.

"Борьба за позицию сама по себе не является нарушением. Но если атакующий игрок не заинтересован в мяче и намеренно, даже незначительно, двигается с явным намерением помешать движению соперника и помешать ему защищаться, то судьи, а при необходимости и VAR, должны тщательно проанализировать инцидент и вмешаться. Это особенно важно, когда тактика направлена на то, чтобы помешать вратарю соперника защищать ворота", — отметил Коллина.

Он добавил, что сборные были заранее предупреждены о таких трактовках.

"Тренеры и игроки были проинформированы, поэтому неудивительно, что судьи будут наказывать за эти нарушения", — сказал Коллина.