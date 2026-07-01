Игроки Нидерландов подверглись расизму после вылета с ЧМ

Королевская футбольная ассоциация Нидерландов (KNVB) выступила с заявлением после расистских оскорблений в адрес игроков сборной.

Как сообщает İdman.Biz, нидерландские футболисты столкнулись с дискриминационными комментариями после вылета команды с ЧМ-2026.

В 1/16 финала сборная Нидерландов уступила Марокко (1:1, пен. 2:3). В серии пенальти свои попытки не реализовали Джастин Клюйверт, Квинтен Тимбер и Крисенсио Саммервилл.

Все трое футболистов являются темнокожими. Клюйверт попал в штангу, Тимбер пробил мимо ворот, а удар Саммервилла парировал голкипер сборной Марокко Яссин Буну. После матча они стали объектами расистских и дискриминационных оскорблений в интернете.

Организация осудила расистские и дискриминационные оскорбления в адрес футболистов.

"Мы видели реакцию в интернете, в рамках которой игроки подвергались расистским и дискриминационным оскорблениям после вылета команды из турнира. Мы решительно выступаем против такого поведения. Расизму и дискриминации нет места в футболе, в интернете и в нашем обществе", — говорится в заявлении KNVB.