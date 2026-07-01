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Клопп может сменить Нагельсмана в сборной Германии - СМИ

ЧМ-2026
Новости
1 Июля 2026 13:26
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Клопп может сменить Нагельсмана в сборной Германии - СМИ

Сборная Германии рассматривает на пост главного тренера национальной команды немецкого специалиста Юргена Клоппа. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Germany.

По информации источника, экс-тренер "Ливерпуля" примет предложение союза в случае его поступления. При этом отмечается, что дальнейшее сотрудничество сборной с действующим наставником Юлианом Нагельсманом практически исключено, хотя окончательного решения еще не принято. Утверждается, что выход в 1/8 финала считался для немцев минимумом, из-за чего поддержка Нагельсмана в руководстве Немецкого футбольного союза заметно ослабла. Подчеркивается, что увольнение тренера рассматривается как все более реалистичный сценарий.

Напомним, сборная Германии вылетела с ЧМ‑2026 в 1/16 финала, неожиданно уступив Парагваю (1:1, 3:4 пен.).

İdman.Biz
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