26-метровая статуя Месси стала объектом насмешек - ФОТО

Гигантская статуя капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси стала предметом обсуждений в соцсетях.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Infobae, памятник установлен в аргентинском городе Кутраль-Ко.

Автором 26-метровой статуи является скульптор Альдо Бероиса. Вес монумента составляет около 70 тонн.

Месси изображен с Кубком мира у ног. Памятник был открыт во время ЧМ-2026. С момента открытия прошло уже 10 дней, однако статуя все это время остается объектом шуток и обсуждений в соцсетях.

Местные власти рассчитывают, что монумент станет новой туристической достопримечательностью города, но пока внимание к нему во многом связано не с масштабом, а с внешним видом.

Пользователи раскритиковали пропорции статуи, ее странный вид с некоторых ракурсов, а также неудачное расположение Кубка мира.

Многие также обратили внимание на то, что Месси изображен без шорт, из-за чего монумент стал объектом насмешек.