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Англия установила антирекорд чемпионатов мира

ЧМ-2026
Новости
1 Июля 2026 21:31
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Англия установила антирекорд чемпионатов мира

Сборная Англии установила исторический антирекорд в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против ДР Конго.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta, английская команда нанесла первый удар по воротам соперника только на 30-й минуте встречи. Это худший показатель сборной Англии на чемпионатах мира за весь период ведения подобной статистики, начиная с мундиаля 1966 года.

К этому моменту команда Томаса Тухеля уже уступала в счете. На 7-й минуте полузащитник Брайан Сипенга вывел сборную ДР Конго вперед.

После первого тайма африканская команда сохраняет минимальное преимущество - 1:0, а англичанам необходимо отыгрываться, чтобы сохранить шансы на выход в 1/8 финала чемпионата мира.

İdman.Biz
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