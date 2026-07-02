Гордон установил уникальный рекорд чемпионатов мира

Полузащитник сборной Англии Энтони Гордон вошел в историю чемпионатов мира после матча 1/16 финала против ДР Конго.

Как сообщает İdman.Biz, англичане одержали волевую победу со счетом 2:1 благодаря дублю Гарри Кейна, а оба гола были забиты после передач Гордона.

По информации известного футбольного статистика Мистера Чипа (Алексиса Мартина-Тамайо), Гордон стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, которому удалось отдать две результативные передачи после выхода на замену в матче плей-офф.

Благодаря этой победе сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где встретится с командой Мексики.