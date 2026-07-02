Англия впервые в истории совершила волевой камбэк после первого тайма на ЧМ

Сборная Англии установила историческое достижение после победы над ДР Конго в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, команда Томаса Тухеля впервые в своей истории выиграла матч мирового первенства, в котором уступала в счете после первого тайма.

Англичане пропустили уже на седьмой минуте после точного удара Брайана Сипенги. Однако во второй половине встречи Гарри Кейн оформил дубль, отличившись на 75-й и 86-й минутах, и принес своей команде волевую победу со счетом 2:1.

До этого сборная Англии девять раз уходила на перерыв чемпионатов мира, уступая в счете. В тех матчах она дважды добивалась ничьей и семь раз терпела поражение. Победа над ДР Конго стала первой в подобной ситуации за всю историю выступлений англичан на мундиалях.