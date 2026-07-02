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Кейн признан лучшим игроком матча Англия - ДР Конго на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
2 Июля 2026 00:28
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Кейн признан лучшим игроком матча Англия - ДР Конго на ЧМ-2026

Нападающий сборной Англии Харри Кейн признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против ДР Конго.

Как сообщает İdman.Biz, капитан английской команды оформил дубль и помог своей сборной одержать волевую победу со счетом 2:1.

Кейн отличился на 75-й и 86-й минутах встречи, перевернув ход поединка после того, как ДР Конго вышла вперед уже на 7-й минуте благодаря голу Брайана Сипенги.

Отметим, что Кейн забил уже пять мячей на текущем чемпионате мира. По этому показателю он вместе с норвежцем Эрлингом Холандом делит второе место в списке лучших бомбардиров турнира. Лидируют аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе, на счету которых по шесть голов.

В 1/8 финала сборная Англии сыграет с Мексикой, а команда ДР Конго завершила выступление на турнире.

İdman.Biz
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