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США обыграли Боснию и вышли на Бельгию - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
2 Июля 2026 08:11
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США обыграли Боснию и вышли на Бельгию - ВИДЕО

Сборная США пробилась в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, обыграв Боснию и Герцеговину со счетом 2:0 в матче 1/16 финала.

Как сообщает İdman.Biz, встреча в Санта-Кларе началась для хозяев турнира тревожно. Боснийцы активнее вошли в игру и уже в дебюте создали несколько опасных эпизодов у ворот Мэтта Фриза. Однако США выдержали стартовое давление и постепенно перевели матч под свой контроль.

Ключевой момент первого тайма наступил на 45-й минуте. Фоларин Балоган воспользовался шансом в концовке тайма и вывел американцев вперед — 1:0. Этот гол серьезно изменил характер игры: после перерыва США уже действовали прагматичнее, стараясь не раскрывать зоны.

Во втором тайме ситуация осложнилась для хозяев. На 64-й минуте Балоган получил прямую красную карточку, и американцам пришлось почти полчаса играть в меньшинстве. Босния получила шанс вернуться в матч, но не сумела превратить численное преимущество в реальное давление.

Развязка наступила на 82-й минуте. Малик Тиллман точным ударом со штрафного удвоил преимущество США и фактически снял все вопросы о победителе — 2:0.

США проходят дальше и в 1/8 финала сыграют с Бельгией.

Для американцев это была не только победа по счету, но и проверка характера: команда выстояла вдесятером, сохранила ворота «сухими» и продолжила путь на домашнем чемпионате мира.

İdman.Biz
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