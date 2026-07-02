Полузащитник сборной Англии: "При 30-градусной жаре играть очень тяжело"

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал волевую победу своей команды над ДР Конго в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, англичанин отметил, что серьезным испытанием для футболистов стали погодные условия.

"Наверное, именно так и выглядишь, когда играешь при 30-градусной жаре. Это был очень тяжелый матч. Мы отдали все силы, и организм получил серьезную нагрузку. Теперь нам нужно восстановиться и готовиться к следующей игре", - заявил Райс.

Напомним, сборная Англии уступала по ходу встречи, однако благодаря дублю Гарри Кейна одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

Следующим соперником команды Томаса Тухеля станет сборная Мексики.