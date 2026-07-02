Сенегал установил исторический рекорд чемпионатов мира

Сборная Сенегала установила историческое достижение на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta, два забитых мяча в матче 1/16 финала против Бельгии позволили сенегальцам довести свой голевой счет на турнире до 10.

Это лучший результат в истории для любой африканской сборной на одном чемпионате мира.

Кроме того, Сенегал стал первой командой не из Европы или Южной Америки, которой удалось забить 10 голов на одном мировом первенстве.

Отметим, что повторить это достижение еще может сборная Канады, продолжающая борьбу на турнире. На данный момент на счету североамериканской команды девять забитых мячей.