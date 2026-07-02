АФИША ЧМ-2026: Роналду и Модрич встретятся в матче "на вылет"

Сегодня на ЧМ-2026 продолжатся матчи 1/16 финала.

Как сообщает İdman.Biz, до завтрашнего утра по бакинскому времени состоятся еще три встречи плей-офф.

Игровой день откроет матч Испания - Австрия. Испанская сборная подходит к этой стадии в статусе одного из фаворитов турнира, но Австрия уже не выглядит соперником, которого можно проходить только за счет имени и владения мячом.

Победитель этой пары в 1/8 финала сыграет с сильнейшим в матче Португалия - Хорватия.

Встреча Португалии и Хорватии станет главной вывеской дня . Этот матч может получить особое значение для Криштиану Роналду и Луки Модрича, для которых нынешний чемпионат мира, вероятно, является последним в карьере.

Завершит программу матч Швейцария - Алжир. Победитель этой пары в следующем раунде встретится с сильнейшим в противостоянии Колумбия - Гана.

ЧМ-2026

1/16 финала

2 июля

23:00. Испания - Австрия

3 июля

03:00. Португалия - Хорватия

07:00. Швейцария - Алжир