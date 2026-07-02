АФИША ЧМ-2026: Роналду и Модрич встретятся в матче "на вылет"

Сегодня на ЧМ-2026 продолжатся матчи 1/16 финала.
Как сообщает İdman.Biz, до завтрашнего утра по бакинскому времени состоятся еще три встречи плей-офф.
Игровой день откроет матч Испания - Австрия. Испанская сборная подходит к этой стадии в статусе одного из фаворитов турнира, но Австрия уже не выглядит соперником, которого можно проходить только за счет имени и владения мячом.
Победитель этой пары в 1/8 финала сыграет с сильнейшим в матче Португалия - Хорватия.
Встреча Португалии и Хорватии станет главной вывеской дня . Этот матч может получить особое значение для Криштиану Роналду и Луки Модрича, для которых нынешний чемпионат мира, вероятно, является последним в карьере.
Завершит программу матч Швейцария - Алжир. Победитель этой пары в следующем раунде встретится с сильнейшим в противостоянии Колумбия - Гана.
ЧМ-2026
1/16 финала
2 июля
23:00. Испания - Австрия
3 июля
03:00. Португалия - Хорватия
07:00. Швейцария - Алжир