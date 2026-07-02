Почеттино после выхода США в 1/8 финала ЧМ: "Почему не мы?"

Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино эмоционально прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной в 1/16 финала ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bleacher Report, американская команда победила Боснию и Герцеговину (2:0) и вышла в следующий раунд турнира.

США открыли счет на 45-й минуте благодаря голу Фоларина Балогуна. На 64-й минуте форвард был удален, но хозяева чемпионата мира сумели удержать преимущество, а на 82-й минуте Малик Тиллман забил второй мяч.

Почеттино заявил, что гордится выступлением команды.

"Я очень горд. Игроки заслужили этот результат. То, как мы боролись с очень хорошей, сильной командой, впечатляет. Я горжусь всеми своими футболистами и персоналом, а болельщики сегодня снова оказали большую поддержку. Это было необычное переживание", — сказал тренер.

Отвечая на вопрос о претензиях сборной США на трофей, аргентинский специалист произнес фразу: "Why not us?" — "Почему не мы?"

В американском спорте эта формула часто воспринимается как лозунг команд-андердогов — коллективов, которых изначально не считают главными фаворитами, но которые верят в возможность изменить расклад.

Особую известность фраза получила после сезона "Бостон Ред Сокс" 2004 года. Тогда команда уступала "Нью-Йорк Янкиз" в серии 0-3, но сумела отыграться, а затем впервые за 86 лет выиграла титул.

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная США сыграет с Бельгией.