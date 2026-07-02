2 Июля 2026
RU

Президент Кабо-Верде пообещал подарить Месси футболку сборной

ЧМ-2026
Новости
2 Июля 2026 12:41
38
Президент Кабо-Верде пообещал подарить Месси футболку сборной

Президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш высказался о Лионеле Месси перед матчем с Аргентиной в 1/16 финала ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, глава государства пообещал сделать все возможное, чтобы капитан сборной Аргентины получил футболку национальной команды Кабо-Верде с 10-м номером.

По словам Невеша, этот жест станет знаком уважения к одному из величайших футболистов в истории.

"Месси воплощает собой лучшее, что есть в футболе. Я сделаю все, чтобы Лео получил футболку нашей сборной с 10-м номером в знак уважения к одному из величайших игроков в истории этого вида спорта", — сказал президент Кабо-Верде.

Отметим, что матч Аргентина - Кабо-Верде пройдет в 1/16 финала ЧМ-2026.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Почеттино после выхода США в 1/8 финала ЧМ: "Почему не мы?"
12:26
ЧМ-2026

Почеттино после выхода США в 1/8 финала ЧМ: "Почему не мы?"

Тренер высказался о шансах команды на фоне победы над Боснией и Герцеговиной

Барбарез прокомментировал вылет Боснии и Герцеговины с ЧМ-2026
12:11
ЧМ-2026

Барбарез прокомментировал вылет Боснии и Герцеговины с ЧМ-2026

Тренер отметил, что команда не смогла использовать численное преимущество в матче с США

Три болельщика выбежали на поле во время матча Бельгия - Сенегал
11:41
ЧМ-2026

Три болельщика выбежали на поле во время матча Бельгия - Сенегал - ФОТО

Игра 1/16 финала ЧМ-2026 была ненадолго остановлена
Последний мундиаль, последний танец: ЧМ-2026 провожает легендарное поколение футбола - ФОТО
10:43
ЧМ-2026

Последний мундиаль, последний танец: ЧМ-2026 провожает легендарное поколение футбола - ФОТО

Месси, Роналду, Модрич и другие символы эпохи, вероятно, проводят свой последний чемпионат мира

АФИША ЧМ-2026: Роналду и Модрич встретятся в матче "на вылет"
10:13
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: Роналду и Модрич встретятся в матче "на вылет"

Сегодня в плей-офф пройдут еще три матча

Стали известны еще две пары 1/8 финала ЧМ-2026
09:44
ЧМ-2026

Стали известны еще две пары 1/8 финала ЧМ-2026

Англия, Бельгия и США продолжат борьбу в плей-офф

Самое читаемое

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция
1 Июля 05:30
ЧМ-2026

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция

27-летний француз на 45-й минуте открыл счет, а в середине второго тайма оформил дубль
ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго
1 Июля 22:01
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Дубль Гарри Кейна вывел команду Томаса Тухеля в 1/8 финала

ЧМ-2026: Парагвай сенсационно выбил Германию в первой серии пенальти турнира
30 Июня 03:30
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Парагвай сенсационно выбил Германию в первой серии пенальти турнира - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Южноамериканцы выдержали натиск фаворита, пережили отмененный гол в дополнительное время и вышли в 1/8 финала

Неймар помог жертвам землетрясения в Венесуэле
29 Июня 20:29
Мировой футбол

Неймар помог жертвам землетрясения в Венесуэле

Бразильский форвард направил крупную сумму на гуманитарную помощь пострадавшим