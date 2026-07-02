Президент Кабо-Верде пообещал подарить Месси футболку сборной

Президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш высказался о Лионеле Месси перед матчем с Аргентиной в 1/16 финала ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, глава государства пообещал сделать все возможное, чтобы капитан сборной Аргентины получил футболку национальной команды Кабо-Верде с 10-м номером.

По словам Невеша, этот жест станет знаком уважения к одному из величайших футболистов в истории.

"Месси воплощает собой лучшее, что есть в футболе. Я сделаю все, чтобы Лео получил футболку нашей сборной с 10-м номером в знак уважения к одному из величайших игроков в истории этого вида спорта", — сказал президент Кабо-Верде.

Отметим, что матч Аргентина - Кабо-Верде пройдет в 1/16 финала ЧМ-2026.