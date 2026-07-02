Пап Гейе отказался играть за сборную Сенегала при нынешнем тренерском штабе

Полузащитник сборной Сенегала по футболу Пап Гейе объявил о паузе в выступлениях за национальную команду.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, 27-летний футболист заявил, что не вернется в сборную, пока ее возглавляет нынешний тренерский штаб.
"Я сделаю перерыв в выступлениях за сборную до тех пор, пока у руля будет этот тренерский штаб", — сказал Гейе.
Сборная Сенегала завершила выступление на ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала. Команда Папа Тиава уступила Бельгии (2:3), хотя к 86-й минуте имела преимущество в два мяча.
Решающий гол, выбивший Сенегал из турнира, был забит на 120+5-й минуте с пенальти.
На ЧМ-2026 Гейе провел четыре матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Всего за сборную Сенегала полузащитник сыграл 45 матчей, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.
Отметим, что 45-летний Пап Тиав возглавляет сборную Сенегала с марта 2025 года. Под его руководством команда дошла до финала Кубка Африки-2026.