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Пап Гейе отказался играть за сборную Сенегала при нынешнем тренерском штабе

ЧМ-2026
Новости
2 Июля 2026 13:27
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Пап Гейе отказался играть за сборную Сенегала при нынешнем тренерском штабе

Полузащитник сборной Сенегала по футболу Пап Гейе объявил о паузе в выступлениях за национальную команду.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, 27-летний футболист заявил, что не вернется в сборную, пока ее возглавляет нынешний тренерский штаб.

"Я сделаю перерыв в выступлениях за сборную до тех пор, пока у руля будет этот тренерский штаб", — сказал Гейе.

Сборная Сенегала завершила выступление на ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала. Команда Папа Тиава уступила Бельгии (2:3), хотя к 86-й минуте имела преимущество в два мяча.

Решающий гол, выбивший Сенегал из турнира, был забит на 120+5-й минуте с пенальти.

На ЧМ-2026 Гейе провел четыре матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Всего за сборную Сенегала полузащитник сыграл 45 матчей, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

Отметим, что 45-летний Пап Тиав возглавляет сборную Сенегала с марта 2025 года. Под его руководством команда дошла до финала Кубка Африки-2026.

İdman.Biz
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