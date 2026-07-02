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Роналду вызвал ажиотаж и пробки в Торонто - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
2 Июля 2026 17:17
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Роналду вызвал ажиотаж и пробки в Торонто - ВИДЕО

Звездный нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вызвал большой ажиотаж в Торонто перед матчем с Хорватией на ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, тысячи канадских болельщиков собрались у пятизвездочного отеля, где разместилась сборная Португалии.

Ситуация стала настолько напряженной, что муниципальные службы не смогли самостоятельно контролировать толпу.

41-летний футболист на несколько секунд подошел к окну своего номера, поприветствовал собравшихся фанатов и помахал им рукой. Этот короткий жест вызвал бурную реакцию у болельщиков.

Некоторые фанаты, находившиеся за рулем, остановили автомобили прямо на дороге и выбежали на улицу, чтобы снять Роналду на телефон. В результате в этой части города образовалась серьезная пробка.

В связи с ситуацией полиция Торонто направила в район дополнительные патрули и спецподразделения. После их вмешательства толпу удалось взять под контроль, а движение транспорта было восстановлено.

İdman.Biz
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