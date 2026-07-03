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ЧМ-2026: Стартовал второй тайм матча между сборными Испании и Австрии - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
3 Июля 2026 00:08
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ЧМ-2026: Стартовал второй тайм матча между сборными Испании и Австрии - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

Стартовал второй тайм матча между сборными Испании и Австрии.

Как сообщает İdman.Biz, после первых 45 минут впереди испанцы - 1:0.

23:51

Завершился первый тайм матча между сборными Испании и Австрии.

Как сообщает İdman.Biz, после стартовых 45 минут впереди испанцы - 1:0.

23:38

Испания выходит вперед в матче против Австрии.

Как сообщает İdman.Biz, на 36-й минуте отличился Микель Оярсабаль.

23:00

В Лос-Анджелесе начался матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Австрии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на SoFi Stadium (на время мундиаля называется Лос-Анджелес-стэдиум).

Игру судит шведская бригада арбитров под руководством рефери ФИФА Гленна Нюберга.

İdman.Biz
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