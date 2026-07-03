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Симон оформил пятый подряд "сухой" матч на ЧМ и побил рекорд Дзенги

ЧМ-2026
Новости
3 Июля 2026 04:30
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Симон оформил пятый подряд "сухой" матч на ЧМ и побил рекорд Дзенги

Вратарь сборной Испании Унаи Симон не пропустил в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 со сборной Австрии (3:0).

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Этот "сухой" матч 29-летнего голкипера стал для него пятым подряд на чемпионатах мира (начиная с декабря 2022 года, когда Испания сыграла 0:0 с Марокко, но проиграла в серии пенальти), и он сравнялся с рекордом Вальтера Дзенги, установленным в сборной Италии в 1990 году.

Кроме того, Симон теперь не пропускает голы в матчах чемпионата мира уже 519 минут, побив абсолютный рекорд Дзенги, составлявший 517 минут, установленный в 1990 году.

У Симона 62 матча за сборную, в которых он пропустил 48 голов. В 28 встречах он сыграл на ноль.

İdman.Biz
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