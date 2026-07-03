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Швейцария остановила Алжир - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
3 Июля 2026 09:26
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Швейцария остановила Алжир - ВИДЕО

Сборная Швейцарии стала очередным участником 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу. Команда Мурата Якина в матче 1/16 финала обыграла Алжир со счетом 2:0.

Как сообщает İdman.Biz, встреча в Ванкувере началась для швейцарцев практически идеально. Уже на 10-й минуте Брил Эмболо открыл счет, завершив быструю атаку своей команды.

Алжир попытался ответить за счет контроля мяча и активности Рияда Мареза, однако швейцарцы действовали очень организованно.
Команда Гранита Джаки грамотно перекрывала зоны и не позволяла сопернику свободно чувствовать себя у штрафной.

Второй удар Швейцария нанесла сразу после перерыва. На 46-й минуте Дан Ндойе воспользовался ошибкой алжирской обороны и удвоил преимущество — 2:0.

После этого европейцы уже не отпускали матч из-под контроля. Алжир старался вернуться в игру, но пробить надежную оборону соперника так и не сумел.

Швейцария продолжает борьбу на чемпионате мира и в 1/8 финала сыграет с победителем пары Колумбия — Гана.

İdman.Biz
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