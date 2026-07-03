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Юлиан Нагельсман покидает сборную Германии после провала на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
3 Июля 2026 09:41
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Юлиан Нагельсман покидает сборную Германии после провала на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии по футболу Юлиан Нагельсман покидает национальную команду после неудачного выступления на ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Times, Немецкий футбольный союз (DFB) попросил 38-летнего специалиста уйти в отставку после вылета команды с турнира.

Германия завершила выступление на ЧМ-2026 в 1/16 финала, уступив Парагваю (1:1, пен. 3:4).

По информации источника, Нагельсман изначально хотел продолжить работу со сборной, однако после встречи с руководством DFB во Франкфурте стороны пришли к решению расстаться.

Контракт тренера с федерацией был рассчитан до 2028 года. Ожидается, что Нагельсман получит компенсацию за досрочное прекращение сотрудничества.

Главным кандидатом на пост нового главного тренера сборной Германии называется Юрген Клопп. Также среди возможных вариантов упоминаются тренер женской сборной Германии Кристиан Вюк и бывший наставник "Фрайбурга" Кристиан Штрайх.

DFB рассчитывает определиться с новым главным тренером до конца недели.

İdman.Biz
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