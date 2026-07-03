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Рамуш отправил Португалию на Испанию

ЧМ-2026
Новости
3 Июля 2026 07:55
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Рамуш отправил Португалию на Испанию

Сборная Португалии стала очередным участником 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, обыграв Хорватию со счетом 2:1 в матче 1/16 финала.

Как сообщает İdman.Biz, встреча в Торонто долгое время складывалась по сценарию хорватской команды. После осторожного первого тайма балканцы прибавили в активности и на 53-й минуте открыли счет. Иван Перишич получил мяч в штрафной и точным ударом низом вывел свою команду вперед – 1:0.

Португальцы ответили не сразу. Сначала Криштиану Роналду отправил мяч в сетку, однако гол был отменен из-за офсайда. Затем после вмешательства VAR арбитр назначил пенальти за нарушение против Ренату Вейги. На 68-й минуте Роналду уверенно реализовал одиннадцатиметровый, сравняв счет – 1:1. Этот мяч стал для 41-летнего капитана первым в матчах плей-офф чемпионатов мира.

Концовка превратилась в настоящий футбольный триллер. Хорваты были близки к тому, чтобы перевести игру в дополнительное время, однако на 90+4-й минуте Рафаэл Леау выполнил идеальную подачу с левого фланга, а вышедший на замену Гонсалу Рамуш головой отправил мяч в сетку – 2:1.

На этом драма не закончилась. Далее Йошко Гвардиол забил ответный мяч, однако после длительной проверки VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда. В итоге Португалия удержала победный счет и продолжила борьбу за трофей.

В 1/8 финала португальцев ждет принципиальное пиренейское дерби против Испании – один из самых ожидаемых матчей нынешнего чемпионата мира.

İdman.Biz
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