Болельщики забросали поле предметами после отмены гола Хорватии - ВИДЕО

В концовке матча 1/16 финала ЧМ-2026 между сборными Португалии и Хорватии (2:1) на стадионе в Торонто произошел инцидент с участием болельщиков.

Как сообщает İdman.Biz, гол сборной Хорватии, забитый в компенсированное время, был отменен после проверки VAR.

После этого решение арбитров вызвало бурную реакцию на трибунах. Некоторые болельщики в знак протеста стали бросать на поле бутылки и различные предметы.

В ситуацию вмешались сотрудники службы безопасности и полиция. После их действий порядок на арене был восстановлен.

Напомним, Хорватия проиграла Португалии со счетом 1:2 и завершила выступление на ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала. Португалия в 1/8 финала сыграет со сборной Испании.