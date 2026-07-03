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Болельщики забросали поле предметами после отмены гола Хорватии - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
3 Июля 2026 11:53
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Болельщики забросали поле предметами после отмены гола Хорватии - ВИДЕО

В концовке матча 1/16 финала ЧМ-2026 между сборными Португалии и Хорватии (2:1) на стадионе в Торонто произошел инцидент с участием болельщиков.

Как сообщает İdman.Biz, гол сборной Хорватии, забитый в компенсированное время, был отменен после проверки VAR.

После этого решение арбитров вызвало бурную реакцию на трибунах. Некоторые болельщики в знак протеста стали бросать на поле бутылки и различные предметы.

В ситуацию вмешались сотрудники службы безопасности и полиция. После их действий порядок на арене был восстановлен.

Напомним, Хорватия проиграла Португалии со счетом 1:2 и завершила выступление на ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала. Португалия в 1/8 финала сыграет со сборной Испании.

İdman.Biz
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