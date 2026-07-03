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АФИША ЧМ-2026: Аргентина vs Кабо-Верде - действующие чемпионы против нашумевших дебютантов

ЧМ-2026
Новости
3 Июля 2026 11:09
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АФИША ЧМ-2026: Аргентина vs Кабо-Верде - действующие чемпионы против нашумевших дебютантов

Сегодня на ЧМ-2026 состоятся очередные матчи 1/16 финала.

Как сообщает İdman.Biz, до завтрашнего утра по бакинскому времени будут сыграны три встречи плей-офф.

Игровую программу откроет матч Австралия - Египет. Австралийцы вышли в плей-офф из группы D, где их соперниками были США, Парагвай и Турция. Египет преодолел групповой этап в квартете G вместе с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией.

Победитель пары Австралия - Египет в 1/8 финала встретится с сильнейшим в матче Аргентина - Кабо-Верде.

Действующий чемпион мира Аргентина начнет выступление в плей-офф матчем против Кабо-Верде. Команда Лионеля Месси выиграла группу J, опередив Алжир, Австрию и Иорданию. Кабо-Верде стал одним из главных открытий турнира и сумел выйти из группы H, где также играли Испания, Саудовская Аравия и Уругвай.

Позже состоится встреча Колумбия - Гана. Колумбийцы прошли групповой этап в группе K, где соперничали с Португалией, ДР Конго и Узбекистаном. Гана вышла в плей-офф из группы L, в которой также выступали Англия, Хорватия и Панама.

Победитель матча Колумбия - Гана в 1/8 финала сыграет со Швейцарией, которая ранее обыграла Алжир (2:0).

ЧМ-2026. 1/16 финала

3 июля

22:00. Австралия - Египет

4 июля

02:00. Аргентина - Кабо-Верде

05:30. Колумбия - Гана

İdman.Biz
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