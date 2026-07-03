АФИША ЧМ-2026: Аргентина vs Кабо-Верде - действующие чемпионы против нашумевших дебютантов

Сегодня на ЧМ-2026 состоятся очередные матчи 1/16 финала.
Как сообщает İdman.Biz, до завтрашнего утра по бакинскому времени будут сыграны три встречи плей-офф.
Игровую программу откроет матч Австралия - Египет. Австралийцы вышли в плей-офф из группы D, где их соперниками были США, Парагвай и Турция. Египет преодолел групповой этап в квартете G вместе с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией.
Победитель пары Австралия - Египет в 1/8 финала встретится с сильнейшим в матче Аргентина - Кабо-Верде.
Действующий чемпион мира Аргентина начнет выступление в плей-офф матчем против Кабо-Верде. Команда Лионеля Месси выиграла группу J, опередив Алжир, Австрию и Иорданию. Кабо-Верде стал одним из главных открытий турнира и сумел выйти из группы H, где также играли Испания, Саудовская Аравия и Уругвай.
Позже состоится встреча Колумбия - Гана. Колумбийцы прошли групповой этап в группе K, где соперничали с Португалией, ДР Конго и Узбекистаном. Гана вышла в плей-офф из группы L, в которой также выступали Англия, Хорватия и Панама.
Победитель матча Колумбия - Гана в 1/8 финала сыграет со Швейцарией, которая ранее обыграла Алжир (2:0).
ЧМ-2026. 1/16 финала
3 июля
22:00. Австралия - Египет
4 июля
02:00. Аргентина - Кабо-Верде
05:30. Колумбия - Гана