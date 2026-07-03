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Мартинес объяснил замену Роналду в матче с Хорватией

ЧМ-2026
Новости
3 Июля 2026 11:36
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Мартинес объяснил замену Роналду в матче с Хорватией

Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес объяснил замену Криштиану Роналду в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии (2:1).

Как сообщает İdman.Biz, 40-летний нападающий покинул поле на 81-й минуте встречи. Вместо него в игру вступил Рубен Невеш. Ранее, на 63-й минуте, на поле появился Гонсалу Рамуш.

Мартинес отметил, что по ходу матча у атакующей линии Португалии возникали трудности с продвижением к штрафной площади соперника.

По словам главного тренера, выход Рамуша был продуманным решением. Он должен был усилить давление на центральных защитников Хорватии с учетом позиции Роналду в штрафной площади.

Мартинес добавил, что после забитого гола сборная Хорватии стала больше рисковать. В этот момент усилилась связка Луки Модрича и Матео Ковачича в центре поля.

По словам наставника, на этом этапе Португалии понадобился дополнительный полузащитник и больший контроль над игрой. Именно этим было обусловлено появление Рубена Невеша вместо Роналду.

Напомним, сборная Португалии в 1/8 финала ЧМ-2026 сыграет с Испанией.

İdman.Biz
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