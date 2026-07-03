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Посол Египта: "Победим Австралию с разницей в один мяч"

ЧМ-2026
Новости
3 Июля 2026 15:57
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Посол Египта: "Победим Австралию с разницей в один мяч"

Посол Египта в Азербайджане Хусамеддин Аффат Мустафа Реда высказался о предстоящем матче сборной Египта против Австралии в 1/16 финала ЧМ-2026.

"Говорят, что когда-то футбол изобрели именно египтяне, по крайней мере, на некоторых древнеегипетских памятниках можно увидеть подобные изображения. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но, исходя хотя бы из этого, мы должны победить. Пусть победит сильнейший, но я уверен, что сильнейшим будет именно Египет", — цитирует посла report.az.

По словам дипломата, встреча завершится победой сборной Египта с разницей в один мяч.

"Надеюсь, что дело не дойдет до серии пенальти. Не имеет значения, будет счет 1:0 или 2:1. Главное, чтобы Египет победил", — сказал он.

Напомним, матч 1/16 финала ЧМ-2026 между сборными Египта и Австралии состоится 3 июля. Игра пройдет на AT&T Stadium в Арлингтоне и начнется в 22:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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