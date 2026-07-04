Азербайджанский боец UFC объяснил выбор самого опасного соперника

Азербайджанский боец ММА Магомедали Османлы объяснил, почему на реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), одном из самых известных проектов UFC, выбрал одного из сильнейших соперников.

Как сообщает İdman.Biz, Османлы заявил, что его выбор в пользу фаворита турнира и чемпиона LFA Артема Белаха не был случайным.

"Я выбрал для себя на TUF самого опасного соперника, с которым все боялись драться, чтобы остальные участники начали бояться меня", — сказал азербайджанский боец.

Напомним, позже Магомедали Османлы победил Артема Белаха удушающим приемом в первом раунде и вышел в полуфинал турнира The Ultimate Fighter.