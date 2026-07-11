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UFC 329 побил рекорд промоушена по кассовым сборам

ММА
Новости
11 Июля 2026 05:09
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UFC 329 побил рекорд промоушена по кассовым сборам

Турнир UFC 329 установил новый рекорд организации по доходам от продажи билетов.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил президент UFC Дана Уайт. По его словам, кассовые сборы вечера превысили 25 миллионов долларов, что стало лучшим показателем в истории промоушена.

Предыдущий рекорд принадлежал турниру UFC 306, который прошел на арене Sphere в Лас-Вегасе и собрал 21,8 миллиона долларов.

Главным событием UFC 329 станет реванш бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с экс-чемпионом организации в полулегком весе Максом Холлоуэем.

Кроме того, благодаря UFC 329 ирландский боец стал участником трех из четырех самых кассовых турниров в истории промоушена. Ранее в этот список вошли UFC 229 с боем против Хабиба Нурмагомедова и UFC 205, где Макгрегор завоевал чемпионский пояс в легком весе.

Турнир UFC 329 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 12 июля. Главный бой вечера начнется с реванша Макгрегора и Холлоуэя.

İdman.Biz
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