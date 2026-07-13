Макгрегор хочет провести еще один поединок по контракту с UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о своих дальнейших планах после травмы, полученной в поединке с Максом Холлоуэем.

Как сообщает İdman.Biz, ирландский боец намерен перенести операцию, пройти курс восстановления и провести еще один бой, оставшийся по его контракту с промоушеном.

"Операция. Подготовка к восстановлению. Возвращение к тренировкам по единоборствам. Снова выйти в октагон. Провести последний по контракту поединок. Дай Бог", - написал Макгрегор в социальной сети.

Спортсмен также подчеркнул, что изменения в его образе жизни носят постоянный характер. По словам ирландца, вера помогает ему справляться с тяжелым периодом и сохранять уверенность в будущем.

"Мое сердце тяжело, но благодаря Христу мой разум остается крепким. Я не жертва обстоятельств - я преодолеваю их. Для меня нет ничего невозможного, потому что я верующий", - добавил он.

Макгрегор получил травму 12 июля в главном бою турнира UFC 329 против Холлоуэя. Ирландец повредил колено в начале первого раунда и не смог продолжить встречу.

Поединок был остановлен на второй минуте, а Холлоуэю присудили победу техническим нокаутом. Для Макгрегора этот бой стал первым после пятилетнего перерыва.