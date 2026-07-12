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Макгрегор после поражения: "Дьявол буквально смотрит мне в лицо прямо сейчас"

ММА
Новости
12 Июля 2026 15:05
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Макгрегор после поражения: "Дьявол буквально смотрит мне в лицо прямо сейчас"

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал заявление после поражения от Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

Как сообщает İdman.Biz, ирландский боец получил травму в начале первого раунда и не смог продолжить поединок. Рефери остановил встречу на второй минуте, зафиксировав победу Холлоуэя техническим нокаутом.

Макгрегор отверг предположения о том, что вышел в октагон с повреждением.

"Я был настолько хорошо готов к этому бою, что не могу поверить в случившееся. Разговоры о том, что я выходил на бой травмированным, - полная ерунда. Я был спокоен, готов и уверен в себе. Я в шоке от того, что произошло", - написал ирландец в социальных сетях.

Макгрегор также заявил, что намерен преодолеть очередную травму и вернуться к выступлениям.

"Дьявол буквально смотрит мне в лицо прямо сейчас, но я не обращаю внимания. Завтра я пойду в церковь. Я преодолею это, меня не остановить. Я вернусь", - добавил боец.

Поединок с Холлоуэем стал для Макгрегора первым после пятилетнего перерыва. В последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года, когда получил тяжелую травму ноги в третьем бою с Дастином Порье.

İdman.Biz
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