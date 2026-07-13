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Холлоуэй пожелал Макгрегору скорейшего восстановления: "Не тот исход, которого мы хотели"

ММА
Новости
13 Июля 2026 07:20
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Холлоуэй пожелал Макгрегору скорейшего восстановления: "Не тот исход, которого мы хотели"

Прошедшей ночью бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернулся в октагон после пятилетнего перерыва и потерпел поражение от Макса Холлоуэя, получив травму на первых секундах боя.

Холлоуэй опубликовал пост, в котором пожелал ирландцу скорейшего восстановления, сообщает İdman.Biz.

"Не тот исход, которого мы хотели, но Божий план всегда правильный. Спасибо, Конор, за бой. Потребовалось много сил, чтобы сделать это после последних нескольких лет. Молюсь за твое скорейшее восстановление.

Отдельное спасибо моей семье, команде, друзьям и всем, кто поддерживал меня. Какая же невероятная жизнь нам дана. Увидимся в следующий раз", — написал американский боец в социальных сетях.

İdman.Biz
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