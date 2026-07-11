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Ламин Ямаль: "Ни одна команда не играет с нами на равных"

ЧМ-2026
Новости
11 Июля 2026 16:54
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Ламин Ямаль: "Ни одна команда не играет с нами на равных"

Полузащитник сборной Испании по футболу Ламин Ямаль прокомментировал победу над Бельгией в 1/4 финала ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, испанский футболист объяснил, почему команда не всегда выглядит ярко на турнире.

"Кажется, будто мы играем не в очень красивый футбол, но на самом деле нет ни одной команды, которая играет против нас на равных. Все садятся глубоко в оборону, и это делает игру более сложной. Но в итоге мы все равно добились победы", - сказал Ямаль.

Сборная Испании победила Бельгию со счетом 2:1. На 30-й минуте счет открыл Фабиан Руис, а на 41-й Шарль Де Кетеларе восстановил равновесие. Победный гол испанцев на 88-й минуте забил Микель Мерино.

В полуфинале ЧМ-2026 Испания сыграет с Францией.

Матч состоится 14 июля и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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